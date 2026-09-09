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Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож

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Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
  • Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217747
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.5х0.42х0.32
Вес, кг.
8.32

Описание товара Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож

Триммер бензиновый HUTER GGT-1500TX новинка 2019 года. Новая модель представляет собой отличный инструмент для скашивания травы и современный вариант ручной косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Новая модель триммера Huter отличается тем, что в комплектацию входят ранцевый ремень, диск 40 TP, а также защитные очки. Кроме того, у GGT-1500TX штанга неразъемная в отличие от GGT-1500SX, остальные параметры у обоих моделей одинаковые. Преимущества:Бензиновый триммер Huter обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии.Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения.Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место.Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации и легким ручным запуском позволяет долго работать.Управление триммером расположено прямо на рукоятке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Триммер бензиновый HUTER GGT-1500TX новинка 2019 года. Новая модель представляет собой отличный инструмент для скашивания травы и современный вариант ручной косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Новая модель триммера Huter отличается тем, что в комплектацию входят ранцевый ремень, диск 40 TP, а также защитные очки. Кроме того, у GGT-1500TX штанга неразъемная в отличие от GGT-1500SX, остальные параметры у обоих моделей одинаковые. Преимущества:Бензиновый триммер Huter обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии.Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения.Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место.Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации и легким ручным запуском позволяет долго работать.Управление триммером расположено прямо на рукоятке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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