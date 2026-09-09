Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Триммер бензиновый HUTER GGT-1500TX новинка 2019 года. Новая модель представляет собой отличный инструмент для скашивания травы и современный вариант ручной косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Новая модель триммера Huter отличается тем, что в комплектацию входят ранцевый ремень, диск 40 TP, а также защитные очки. Кроме того, у GGT-1500TX штанга неразъемная в отличие от GGT-1500SX, остальные параметры у обоих моделей одинаковые. Преимущества:Бензиновый триммер Huter обладает полной автономностью, можно работать где угодно без связи с источниками энергии.Топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения.Удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а так же направлять его рабочую часть в нужное место.Надежный и оборотистый двухтактный двигатель с системой антивибрации и легким ручным запуском позволяет долго работать.Управление триммером расположено прямо на рукоятке.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 910 руб.2978 руб. в СплитТриммер MaxPiler MGT-56B
-
В наличииЦена 12 230 руб. 19 363 руб.3058 руб. в СплитТриммер бензиновый Patriot PT 555 XT (1+1) 250106231
-
В наличииЦена 12 720 руб.3180 руб. в СплитКомбимотор Makita DUX18Z
-
В наличииЦена 13 115 руб.3279 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-2500Т
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитЗУБР С1-18, 36 В, 35/25.5 см, 2х18 В АКБ (2 А·ч), бесщеточный тр...
-
В наличииЦена 18 540 руб.4635 руб. в СплитТриммер электрический Bosch AFS 23-37 W/EEU 06008A9000
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Отзывы о товаре Триммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож