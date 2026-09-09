Триммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Бензиновый триммер HUTER GGT-1500SXявляется компромиссным вариантом для тех, кто хочет получить функциональный инструмент с хорошей комплектацией, не тратя при этом излишних средств за большую мощность. Он укомплектован насадкой-катушкой с безразборной конструкцией заправки лески – «Easy Load», надёжным хромированным зубчатым диском с победитовыми напайками – 40 ТР и, в отличие от модели бензотриммераGGT-1500TX, разъёмной штангой для удобного транспортирования, профилактики и хранения. GGT-1500SX позиционируется как инструмент для проведения небольшого объёма работ, но при максимальном комфорте. Он хорошо справляется как с подрезкой газона и небольших сорняков, так и с высокой травой и порослями кустарника. Бензиновый триммер имеет двухтактный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 1500Вт. Стандартная антивибрационная система повышает комфорт при работе. Ранцевый ремень распределяет нагрузу равномерно на плечи. Триммер оснащен удобной велосипедной ручкой, органы управления расположены на рукояти, имеется блокировка курка от случайного нажатия. Защитный кожух защищает оператора от отскоков камней и мелкого мусора. В комплекте идут защитные очки. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T». Рекомендуем приобрести дополнительную леску для триммеров.
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