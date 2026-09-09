Тонер Картридж HP 26X CF226XD черный x2уп. (18000стр.) для HP LJ Pro M402/M426
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet M402/M426
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
18000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217646
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet M402/M426
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
18000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х20
Вес, кг.
2.65
Описание товара Тонер Картридж HP 26X CF226XD черный x2уп. (18000стр.) для HP LJ Pro M402/M426
Набор из двух черных картриджей HP обеспечит высокую производительность и длительный срок службы вашего лазерного принтера или МФУ. Увеличенный ресурс каждого картриджа — 18 000 страниц — значительно экономит время и средства на замену.
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet M402/M426
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
18000
Страна производитель
Китай
Набор из двух черных картриджей HP обеспечит высокую производительность и длительный срок службы вашего лазерного принтера или МФУ. Увеличенный ресурс каждого картриджа — 18 000 страниц — значительно экономит время и средства на замену.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер Картридж HP 26X CF226XD черный x2уп. (18000стр.) для HP LJ Pro M402/M426 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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