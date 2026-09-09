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Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770

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Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770 - фото 1
Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
  • Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770 - фото 1
  • Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
11 910 руб.  16 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217409
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
39х16х11
Вес, г.
550

Описание товара Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770

Совместимый лазерный картридж для принтеров Brother — это надежное и качественное решение для ваших потребностей в печати. Этот новый запечатанный картридж является аналогом модели TN-217m и обеспечивает насыщенный пурпурный цвет. Картридж полностью готов к работе и рассчитан на 2300 страниц. Производитель предоставляет 3-летнюю гарантию на этот продукт, подтверждая его долговечность и стабильную работу. Это отличный выбор для тех, кто ищет качественный и экономичный вариант для своего принтера Brother.

Отзывы о товаре Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770




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Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Описание
Совместимый лазерный картридж для принтеров Brother — это надежное и качественное решение для ваших потребностей в печати. Этот новый запечатанный картридж является аналогом модели TN-217m и обеспечивает насыщенный пурпурный цвет. Картридж полностью готов к работе и рассчитан на 2300 страниц. Производитель предоставляет 3-летнюю гарантию на этот продукт, подтверждая его долговечность и стабильную работу. Это отличный выбор для тех, кто ищет качественный и экономичный вариант для своего принтера Brother.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Brother TN217M пурпурный (2300стр.) для Brother HL3230/DCP3550/MFC3770 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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