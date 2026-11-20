Блок фотобарабана HP 824A CB384A черный ч/б:23000стр. для CLJ CM6030/6040 HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%14 480 руб. 22 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217079
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х17
Вес, кг.
2
Описание товара Блок фотобарабана HP 824A CB384A черный ч/б:23000стр. для CLJ CM6030/6040 HP
Оригинальные расходные материалы с улучшенным тонером обеспечивают превосходное качество и высокую скорость печати. Этот тонер обеспечивает стабильные результаты, равномерный глянец и насыщенные цвета, что идеально подходит для различных типов печати, от деловой документации до профессиональной рекламной продукции. Интеллектуальные картриджи позволяют отслеживать использование и своевременно сигнализировать о низком уровне расходных материалов, обеспечивая бесперебойную работу офиса и повышая производительность.
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Оригинальные расходные материалы с улучшенным тонером обеспечивают превосходное качество и высокую скорость печати. Этот тонер обеспечивает стабильные результаты, равномерный глянец и насыщенные цвета, что идеально подходит для различных типов печати, от деловой документации до профессиональной рекламной продукции. Интеллектуальные картриджи позволяют отслеживать использование и своевременно сигнализировать о низком уровне расходных материалов, обеспечивая бесперебойную работу офиса и повышая производительность.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Блок фотобарабана HP 824A CB384A черный ч/б:23000стр. для CLJ CM6030/6040 HP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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