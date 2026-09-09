Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%19 060 руб. 36 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217077
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon
Оригинальный фотобарабан Canon C-EXV49 — это важный компонент для цветной печати, обеспечивающий высокое качество и надежность работы вашего принтера. Разработанный специально для принтеров Canon серии ImageRunner Advance он обеспечивает яркие, насыщенные цвета и четкое разрешение печати. Фотобарабан C-EXV49 изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих его долговечность и длительный срок службы. Замена компонента проста и не требует специальных навыков. Компания Canon заботится об окружающей среде, поэтому оригинальные фотобарабаны не содержат вредных веществ.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Оригинальный фотобарабан Canon C-EXV49 — это важный компонент для цветной печати, обеспечивающий высокое качество и надежность работы вашего принтера. Разработанный специально для принтеров Canon серии ImageRunner Advance он обеспечивает яркие, насыщенные цвета и четкое разрешение печати. Фотобарабан C-EXV49 изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих его долговечность и длительный срок службы. Замена компонента проста и не требует специальных навыков. Компания Canon заботится об окружающей среде, поэтому оригинальные фотобарабаны не содержат вредных веществ.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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