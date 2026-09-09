Top.Mail.Ru
Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon - фото 1
Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
  • Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon - фото 1
  • Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
19 060 руб.  36 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217077
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon

Оригинальный фотобарабан Canon C-EXV49 — это важный компонент для цветной печати, обеспечивающий высокое качество и надежность работы вашего принтера. Разработанный специально для принтеров Canon серии ImageRunner Advance он обеспечивает яркие, насыщенные цвета и четкое разрешение печати. Фотобарабан C-EXV49 изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих его долговечность и длительный срок службы. Замена компонента проста и не требует специальных навыков. Компания Canon заботится об окружающей среде, поэтому оригинальные фотобарабаны не содержат вредных веществ.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Описание
Оригинальный фотобарабан Canon C-EXV49 — это важный компонент для цветной печати, обеспечивающий высокое качество и надежность работы вашего принтера. Разработанный специально для принтеров Canon серии ImageRunner Advance он обеспечивает яркие, насыщенные цвета и четкое разрешение печати. Фотобарабан C-EXV49 изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих его долговечность и длительный срок службы. Замена компонента проста и не требует специальных навыков. Компания Canon заботится об окружающей среде, поэтому оригинальные фотобарабаны не содержат вредных веществ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...