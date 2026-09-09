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Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB

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Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 1
Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 2
Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 3
Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 4
Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
  • Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 1
  • Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 2
  • Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 3
  • Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 4
  • Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216999
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB

Карта памяти SanDisk Extreme Compact Flash [SDCFXSB-032G-G46] благодаря высоким скоростным характеристикам чтения и записи данных станет надежным дополнением для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер. Скорость записи в пределах значения 120 Мб/с подчеркивает быстрый перенос данных на компьютер. Карта памяти имеет объем 32 ГБ, что дает возможность разместить довольно большое количество фотоизображений и прочего контента. Широкий диапазон рабочих температур подчеркивает устойчивость запоминающего устройства SanDisk Extreme Compact Flash к неблагоприятным воздействиям.



Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk Extreme Compact Flash [SDCFXSB-032G-G46] благодаря высоким скоростным характеристикам чтения и записи данных станет надежным дополнением для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер. Скорость записи в пределах значения 120 Мб/с подчеркивает быстрый перенос данных на компьютер. Карта памяти имеет объем 32 ГБ, что дает возможность разместить довольно большое количество фотоизображений и прочего контента. Широкий диапазон рабочих температур подчеркивает устойчивость запоминающего устройства SanDisk Extreme Compact Flash к неблагоприятным воздействиям.


Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
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