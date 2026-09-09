Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216999
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB
Карта памяти SanDisk Extreme Compact Flash [SDCFXSB-032G-G46] благодаря высоким скоростным характеристикам чтения и записи данных станет надежным дополнением для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер. Скорость записи в пределах значения 120 Мб/с подчеркивает быстрый перенос данных на компьютер. Карта памяти имеет объем 32 ГБ, что дает возможность разместить довольно большое количество фотоизображений и прочего контента. Широкий диапазон рабочих температур подчеркивает устойчивость запоминающего устройства SanDisk Extreme Compact Flash к неблагоприятным воздействиям.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Карта памяти SanDisk Extreme Compact Flash [SDCFXSB-032G-G46] благодаря высоким скоростным характеристикам чтения и записи данных станет надежным дополнением для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер. Скорость записи в пределах значения 120 Мб/с подчеркивает быстрый перенос данных на компьютер. Карта памяти имеет объем 32 ГБ, что дает возможность разместить довольно большое количество фотоизображений и прочего контента. Широкий диапазон рабочих температур подчеркивает устойчивость запоминающего устройства SanDisk Extreme Compact Flash к неблагоприятным воздействиям.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
Карта памяти SanDisk Extreme CF 120MB/s 85MB/s write UDMA7 32GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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