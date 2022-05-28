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Кабель Samsung USB Type-C - USB (EP-DG930IBRGRU) 1.5 м black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Samsung USB Type-C - USB (EP-DG930IBRGRU) 1.5 м black

7 Отзывы
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Кабель Samsung USB Type-C - USB (EP-DG930IBRGRU) 1.5 м black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214457
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Кабель Samsung USB Type-C - USB (EP-DG930IBRGRU) 1.5 м black

Кабель предназначен для соединения смартфонов или планшетов с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки.

Отзывы о товаре Кабель Samsung USB Type-C - USB (EP-DG930IBRGRU) 1.5 м black

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2022
Vitalika

Достоинства:
Оригинальный кабель, длинный
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2022
Mystere Cat

Достоинства:
Длинный шнур! Удобно заряжать телефон.

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Купила на замену оригинальному. Пока все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2022
Илья Забава

Достоинства:
Хороший,длинный провод

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Классный провод,удобный
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2022
Константин Бурылов

Достоинства:
Поддерживает зарядку 2А. Очень мягкий. Защелкивается без лишних усилий но надежно

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
В эксплуатации 4 кабеля. Первый покупал более 2 лет назад. Полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2022
Анна Павлова

Достоинства:
Длина
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2022
Михаил М.

Достоинства:
Хороший кабель
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2022
Сергей Я.

Достоинства:
Качественный, поддерживает быструю зарядку.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Детям нравится жевать когда зубы растут((



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель предназначен для соединения смартфонов или планшетов с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2022
Vitalika

Достоинства:
Оригинальный кабель, длинный
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2022
Mystere Cat

Достоинства:
Длинный шнур! Удобно заряжать телефон.

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Купила на замену оригинальному. Пока все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2022
Илья Забава

Достоинства:
Хороший,длинный провод

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Классный провод,удобный
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2022
Константин Бурылов

Достоинства:
Поддерживает зарядку 2А. Очень мягкий. Защелкивается без лишних усилий но надежно

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
В эксплуатации 4 кабеля. Первый покупал более 2 лет назад. Полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2022
Анна Павлова

Достоинства:
Длина
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2022
Михаил М.

Достоинства:
Хороший кабель
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2022
Сергей Я.

Достоинства:
Качественный, поддерживает быструю зарядку.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Детям нравится жевать когда зубы растут((


Кабель Samsung USB Type-C - USB (EP-DG930IBRGRU) 1.5 м black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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