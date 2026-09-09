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Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка)

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Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214222
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
42х12х6
Вес, г.
800

Описание товара Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка)

Сетевой фильтр Pilot L – практичная и эффективная защита бытовой и офисной техники. Самая популярная модель, выпускаемая компанией с 1992 года. Сетевой фильтр Pilot L снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Для защиты от высокочастотных помех используется качественный индуктивный фильтр. Сетевой фильтр Pilot L отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot L выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка)




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр Pilot L – практичная и эффективная защита бытовой и офисной техники. Самая популярная модель, выпускаемая компанией с 1992 года. Сетевой фильтр Pilot L снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Для защиты от высокочастотных помех используется качественный индуктивный фильтр. Сетевой фильтр Pilot L отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot L выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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