Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка)
Сетевой фильтр Pilot L – практичная и эффективная защита бытовой и офисной техники. Самая популярная модель, выпускаемая компанией с 1992 года. Сетевой фильтр Pilot L снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Для защиты от высокочастотных помех используется качественный индуктивный фильтр. Сетевой фильтр Pilot L отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot L выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.
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