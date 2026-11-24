Кронштейн настенный ONKRON M6L черный 40-75" (накл.-5°/+8°,поворот 140°, до 70кг,) (M6L-B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 70
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%6 660 руб. 14 198 руб.
В наличии
Код товара: 214166
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 660 руб. -53%
14 198 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 70
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х7
Вес, кг.
2.6
Описание товара Кронштейн настенный ONKRON M6L черный 40-75" (накл.-5°/+8°,поворот 140°, до 70кг,) (M6L-B)
Подходит для телевизоров с плоской панелью. Кронштейн имеет удобную систему регулирования по горизонтали и вертикали, что по праву делает его одним из самых легких для управления кронштейнов.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40 - 70
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Страна производитель
Китай
Подходит для телевизоров с плоской панелью. Кронштейн имеет удобную систему регулирования по горизонтали и вертикали, что по праву делает его одним из самых легких для управления кронштейнов.
Купить Кронштейн настенный ONKRON M6L черный 40-75" (накл.-5°/+8°,поворот 140°, до 70кг,) (M6L-B) - по цене 6660 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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