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Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6

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Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 1
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 2
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 3
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 4
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 5
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 6
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 7
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 8
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 9
Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 1
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 2
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 3
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 4
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 5
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 6
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 7
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 8
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 9
  • Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209775
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, г.
700

Описание товара Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6

Levenhuk Zeno Vizor HR6 – налобная лупа с комбинируемыми линзами и светодиодной подсветкой. Сферы ее использования – от домашнего рукоделия до профессионального контроля качества продукции на промышленном производстве. Благодаря гибко настраиваемой оптике легко подобрать подходящее увеличение под любые работы – ювелирные, ремонтные, часовые. Все, что требует внимательности, аккуратности и точности, проще делать с помощью Levenhuk Zeno Vizor HR6. В комплект поставки входят пять линз разной кратности. На лупу можно установить сразу две из них – это позволит получить новые увеличения. Для правого глаза предусмотрена отдельная поворотная линза. Она добавляет к мощности оптики еще 8 крат. Если есть необходимость, все линзы можно отвернуть в сторону и изучить рабочую область невооруженным глазом. В комплект входит и однократная линза. С ее помощью лупу можно превратить в классические защитные очки для монтажных работ. Встроенная подсветка состоит из трех светодиодов. Их яркость можно регулировать, а работают они от аккумулятора. Для его подзарядки используется кабель microUSB–USB, который входит в комплект поставки. Зарядить лупу можно или от компьютера, или от сетевого адаптера.

Отзывы о товаре Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Описание
Levenhuk Zeno Vizor HR6 – налобная лупа с комбинируемыми линзами и светодиодной подсветкой. Сферы ее использования – от домашнего рукоделия до профессионального контроля качества продукции на промышленном производстве. Благодаря гибко настраиваемой оптике легко подобрать подходящее увеличение под любые работы – ювелирные, ремонтные, часовые. Все, что требует внимательности, аккуратности и точности, проще делать с помощью Levenhuk Zeno Vizor HR6. В комплект поставки входят пять линз разной кратности. На лупу можно установить сразу две из них – это позволит получить новые увеличения. Для правого глаза предусмотрена отдельная поворотная линза. Она добавляет к мощности оптики еще 8 крат. Если есть необходимость, все линзы можно отвернуть в сторону и изучить рабочую область невооруженным глазом. В комплект входит и однократная линза. С ее помощью лупу можно превратить в классические защитные очки для монтажных работ. Встроенная подсветка состоит из трех светодиодов. Их яркость можно регулировать, а работают они от аккумулятора. Для его подзарядки используется кабель microUSB–USB, который входит в комплект поставки. Зарядить лупу можно или от компьютера, или от сетевого адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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