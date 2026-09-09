Видеокамера IP HikVision 4MP PTZ DOME DS-2DE2A404IW-DE3 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209549
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
30х20х7
Вес, г.
204
Описание товара Видеокамера IP HikVision 4MP PTZ DOME DS-2DE2A404IW-DE3 белый
Уличная скоростная поворотная IP-камера c ИК-подсветкой до 20 метров построена на матрице 1/3’’ Progressive Scan CMOS.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Уличная скоростная поворотная IP-камера c ИК-подсветкой до 20 метров построена на матрице 1/3’’ Progressive Scan CMOS.
Видеокамера IP HikVision 4MP PTZ DOME DS-2DE2A404IW-DE3 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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