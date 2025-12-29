Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флакон с чернилами
Вид ручки
перьевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 207761
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флакон с чернилами
Дополнительно
флакон 57 мл
Цвет
cиний
Вид ручки
перьевая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х5
Вес, г.
58
Описание товара Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых
Чернила и стрежни Parker Quink разработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parker рекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink.
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Бренд
Тип товара
Флакон с чернилами
Дополнительно
флакон 57 мл
Цвет
cиний
Вид ручки
перьевая
Страна производитель
Китай
Чернила и стрежни Parker Quink разработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parker рекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink.
Достоинства:
Комментарий:
Товар фирменный, пришел в сохранности. Очень хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Чернила хорошие, но крышка баночки открывается немного проблемно
Достоинства:
Комментарий:
чернила качественные, цвет хороший, не размазываются
Достоинства:
Комментарий:
Единственное что мне не очень понравилось так это дата (август 2022 г.) т.е. осталось три года, надеюсь их за это время использовать. Из за задержки в получении ручки рассказать о качестве чернил пока не могу.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные чернила, название само за себя говорит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие чернила. Высыхают быстро, не пачкаются. Во флаконе не высыхают
Достоинства:
Комментарий:
ненасыщенные, недешевое удовольствие. Ручка HERO, Китай, но не из дешевых.
Достоинства:
Комментарий:
Не подтекают и не мажут. Могут засохнуть, если долго держать перо на воздухе
Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых
Достоинства:
Комментарий:
Товар фирменный, пришел в сохранности. Очень хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Чернила хорошие, но крышка баночки открывается немного проблемно
Достоинства:
Комментарий:
чернила качественные, цвет хороший, не размазываются
Достоинства:
Комментарий:
Единственное что мне не очень понравилось так это дата (август 2022 г.) т.е. осталось три года, надеюсь их за это время использовать. Из за задержки в получении ручки рассказать о качестве чернил пока не могу.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные чернила, название само за себя говорит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие чернила. Высыхают быстро, не пачкаются. Во флаконе не высыхают
Достоинства:
Комментарий:
ненасыщенные, недешевое удовольствие. Ручка HERO, Китай, но не из дешевых.
Достоинства:
Комментарий:
Не подтекают и не мажут. Могут засохнуть, если долго держать перо на воздухе