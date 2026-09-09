Top.Mail.Ru
Пленка инфракрасная нагревательная Electrolux ETS 220-1 (комплект теплого пола) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пленка инфракрасная нагревательная Electrolux ETS 220-1 (комплект теплого пола)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пленка инфракрасная нагревательная Electrolux ETS 220-1 (комплект теплого пола)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка инфракрасная нагревательная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 940 руб.  2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205431
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Пленка инфракрасная нагревательная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Пленка инфракрасная нагревательная Electrolux ETS 220-1 (комплект теплого пола)

Инфракрасная нагревательная пленка монтируется под ламинат, ковролин, линолеум или паркет. Изделие можно резать между карбоновыми полосками и размещать пленку по форме помещения. Нагревательную пленку можно использовать в помещениях жилого и нежилого назначения.

Отзывы о товаре Пленка инфракрасная нагревательная Electrolux ETS 220-1 (комплект теплого пола)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Пленка инфракрасная нагревательная
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасная нагревательная пленка монтируется под ламинат, ковролин, линолеум или паркет. Изделие можно резать между карбоновыми полосками и размещать пленку по форме помещения. Нагревательную пленку можно использовать в помещениях жилого и нежилого назначения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пленка инфракрасная нагревательная Electrolux ETS 220-1 (комплект теплого пола) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...