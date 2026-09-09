Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520400 матовый белый
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204122
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Коллекция Raindance
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х15х6
Вес, г.
420
Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520400 матовый белый
Ручной душ Raindance Select E 120 с хромированными поверхностями, белым душевым диском и мягким прямоугольным силуэтом доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем.
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Ручной душ Raindance Select E 120 с хромированными поверхностями, белым душевым диском и мягким прямоугольным силуэтом доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляющее, бодрящее или освежающее удовольствие под душем.
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