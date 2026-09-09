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Пылесос Samsung VC20M251AWB с мешком для сбора пыли, 2000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VC20M251AWB с мешком для сбора пыли, 2000 Вт

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Пылесос Samsung VC20M251AWB - фото 1
Пылесос Samsung VC20M251AWB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Samsung VC20M251AWB - фото 1
  • Пылесос Samsung VC20M251AWB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203382
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
55х33х31
Вес, кг.
10

Описание товара Пылесос Samsung VC20M251AWB с мешком для сбора пыли, 2000 Вт

Пылесос Samsung SC20M251AWB представлен в компактном сине-черном дизайне. Устройство предназначается для сухой уборки в доме. Работа осуществляется при потребляемой мощности 2000 Вт, что способствует мощности всасывания, равной 460 Вт. В основе устройства предусмотрен мешок-пылесборник на 2.5 л. Пылесос весит 4.1 кг и обладает габаритами 27.3x37x23.3 см.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC20M251AWB с мешком для сбора пыли, 2000 Вт




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Описание
Пылесос Samsung SC20M251AWB представлен в компактном сине-черном дизайне. Устройство предназначается для сухой уборки в доме. Работа осуществляется при потребляемой мощности 2000 Вт, что способствует мощности всасывания, равной 460 Вт. В основе устройства предусмотрен мешок-пылесборник на 2.5 л. Пылесос весит 4.1 кг и обладает габаритами 27.3x37x23.3 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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