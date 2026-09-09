Накопитель HDD Toshiba 2TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" MG04SCA20EE
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Характеристики
Описание товара Накопитель HDD Toshiba 2TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" MG04SCA20EE
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity [MG04SCA20EE] 2 ТБ изготовлен одним из ведущих производителей накопителей HDD. Он ориентирован на корпоративное использование. Этот жесткий диск адаптирован для применения различными компаниями, он выдерживает повышенные нагрузки. HDD Toshiba Enterprise Capacity [MG04SCA20EE] 2 ТБ подключается через интерфейс SAS. Пропускная способность у него – 12 Гбит/с. Диск оптимизирован под RAID-массивы, можно создавать вместительные хранилища из нескольких накопителей. Объем HDD – 2 ТБ. На диске можно сохранять большие массивы информации. В нем предусмотрен кэш на 128 МБ. Эта память используется для хранения часто запрашиваемых данных, она выступает в качестве буфера и повышает скорость работы накопителя. Ударостойкость – 70 G. Предлагаемый накопитель имеет дополнительную защиту от механических воздействий. Он отлично подходит для применения в серверном оборудовании. Передовые разработки компании позволили добиться небольшого энергопотребления – 6.1 Вт. Скорость передачи данных у накопителя достигает 205 МБ/с.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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