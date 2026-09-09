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Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий

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Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий - фото 1
Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий - фото 2
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Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
45
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий - фото 1
  • Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий - фото 2
  • Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий - фото 3
  • Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201552
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Характеристики

Бренд
Bresser
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
45
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х23х13
Вес, кг.
2.21

Описание товара Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий

Детский телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ – это ахроматический рефрактор, который подойдет для наблюдений за наземными объектами, Луной и планетами Солнечной системы. Его можно порекомендовать для первого знакомства с космосом. Телескоп имеет простое управление и комплектуется всеми необходимыми аксессуарами.

Отзывы о товаре Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, синий




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Характеристики
Бренд
Bresser
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
45
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
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Страна производитель
Китай
Описание
Детский телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ – это ахроматический рефрактор, который подойдет для наблюдений за наземными объектами, Луной и планетами Солнечной системы. Его можно порекомендовать для первого знакомства с космосом. Телескоп имеет простое управление и комплектуется всеми необходимыми аксессуарами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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