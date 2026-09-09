Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
45
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199874
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
45
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х23х13
Вес, кг.
2.21
Описание товара Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, красный
Детский телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ – это ахроматический рефрактор, который подойдет для наблюдений за наземными объектами, Луной и планетами Солнечной системы. Его можно порекомендовать для первого знакомства с космосом. Телескоп имеет простое управление и комплектуется всеми необходимыми аксессуарами.
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
45
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Развернуть
Страна производитель
Китай
Детский телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ – это ахроматический рефрактор, который подойдет для наблюдений за наземными объектами, Луной и планетами Солнечной системы. Его можно порекомендовать для первого знакомства с космосом. Телескоп имеет простое управление и комплектуется всеми необходимыми аксессуарами.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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