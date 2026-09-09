Электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior Green
Звуковая электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior - это устройство предназначено для ухода за полостью рта ребенка в возрасте от 5 лет в домашних условиях. Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
Ручка зубной щетки CS Medica CS-562 Junior имеет резиновую вставка, что максимально упрощает процесс использования, при котором устройство не выскальзывает из влажных рук в момент чистки зубов. Работает щетка CS Medica CS-562 Junior от одной щелочной батарейки AAA, которой хватает на 150 дней эксплуатации при регулярной двухразовой чистки зубов.
Компания производитель гарантирует поддержку своего продукта на протяжении двух лет, что свидетельствует о высоком качестве исполнения устройства.
Высокочастотные колебания детской звуковой щетки CS Medica CS-562 Junior - 16 000 движений в минуту - обеспечивают быстрое смешение и перемещение зубной пасты и слюны, что приводит к образованию качественной однородной пены. Такая пена обладает замечательными чистящими свойствами и позволяет эффективно очищать зуб со всех сторон, включая труднодоступные места (бороздки, ямки, контактные поверхности зубов).
Особенности:
- Компактная и легкая электрическая зубная щетка, рекомендуемая для чистки зубов детей и подростков в возрасте от 5 лет и старше
- Мягкая щетина бережно чистит зубки, не травмируя эмаль и десны
- Щетка снабжена подсветкой насадки, что делает процедуру чистки зубов интересной и увлекательной
- Промежуточный таймер приучит ребенка равномерно очищать все участки полости рта
- Благодаря прорезиненной вставке на рукоятке щетка удобно держать в руке
- Рукоятка с насадкой звуковой щетки CS Medica CS-562 Junior
- Набор дополнительных насадок CS Medica SP-52
- Элемент питания типа AAA
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Видеообзор на Электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior Green
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Ручка зубной щетки CS Medica CS-562 Junior имеет резиновую вставка, что максимально упрощает процесс использования, при котором устройство не выскальзывает из влажных рук в момент чистки зубов. Работает щетка CS Medica CS-562 Junior от одной щелочной батарейки AAA, которой хватает на 150 дней эксплуатации при регулярной двухразовой чистки зубов.
Компания производитель гарантирует поддержку своего продукта на протяжении двух лет, что свидетельствует о высоком качестве исполнения устройства.
Высокочастотные колебания детской звуковой щетки CS Medica CS-562 Junior - 16 000 движений в минуту - обеспечивают быстрое смешение и перемещение зубной пасты и слюны, что приводит к образованию качественной однородной пены. Такая пена обладает замечательными чистящими свойствами и позволяет эффективно очищать зуб со всех сторон, включая труднодоступные места (бороздки, ямки, контактные поверхности зубов).
Особенности:
- Компактная и легкая электрическая зубная щетка, рекомендуемая для чистки зубов детей и подростков в возрасте от 5 лет и старше
- Мягкая щетина бережно чистит зубки, не травмируя эмаль и десны
- Щетка снабжена подсветкой насадки, что делает процедуру чистки зубов интересной и увлекательной
- Промежуточный таймер приучит ребенка равномерно очищать все участки полости рта
- Благодаря прорезиненной вставке на рукоятке щетка удобно держать в руке
- Рукоятка с насадкой звуковой щетки CS Medica CS-562 Junior
- Набор дополнительных насадок CS Medica SP-52
- Элемент питания типа AAA
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Видеообзор на Электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior Green
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior Green