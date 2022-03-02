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Бумага Lomond 0102082 10x15/230г/м2/500л./белый глянцевое для струйной печати купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бумага Lomond 0102082 10x15/230г/м2/500л./белый глянцевое для струйной печати

2 Отзывы
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Бумага Lomond 0102082 10x15/230г/м2/500л./белый глянцевое для струйной печати
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 280 руб.  2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 198004
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Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.48
Количество листов в пачке
500
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
глянцевая
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
1.04

Описание товара Бумага Lomond 0102082 10x15/230г/м2/500л./белый глянцевое для струйной печати

Фотобумага Lomond 0102082 — идеальный выбор для струйной печати. Формат 10x15, плотность 230 г/м.кв., ресурс 500 листов и белый глянцевый цвет обеспечивают высокое качество и долговечность ваших фотографий. Эта бумага идеально подходит для печати на струйных принтерах и создания ярких, насыщенных изображений.



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Отзывы о товаре Бумага Lomond 0102082 10x15/230г/м2/500л./белый глянцевое для струйной печати

Источник: Яндекс Маркет
02.03.2022
Герлова Д.

Достоинства:


Комментарий:
большая упаковка , пришла быство , хорошо упакована , ничего не помялось
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2021
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
большая пачка 500 листов хватает надолго для домашнего пользования



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.48
Количество листов в пачке
500
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
глянцевая
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобумага Lomond 0102082 — идеальный выбор для струйной печати. Формат 10x15, плотность 230 г/м.кв., ресурс 500 листов и белый глянцевый цвет обеспечивают высокое качество и долговечность ваших фотографий. Эта бумага идеально подходит для печати на струйных принтерах и создания ярких, насыщенных изображений.


Смотрите также: Бумага для оргтехники
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2022
Герлова Д.

Достоинства:


Комментарий:
большая упаковка , пришла быство , хорошо упакована , ничего не помялось
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2021
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
большая пачка 500 листов хватает надолго для домашнего пользования


Бумага Lomond 0102082 10x15/230г/м2/500л./белый глянцевое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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