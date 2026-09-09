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Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197964
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Описание товара Бумага Lomond 1101112 A4/200г/м2/20л./белый высокоглянцевое для струйной печати
Микропористое покрытие обеспечивает столь же высокое качество печати, как и традиционная фотография. Себестоимость отпечатков на бумаге Lomond Premium Photo c использованием картриджей Lomond – ниже, чем стоимость отпечатков, получаемых по традиционной технологии с использованием химических реактивов. Благодаря полиэстеровому покрытию бумажной основы бумага Lomond Premium Photo совершенно не подвержена короблению после прохода через принтер даже при самой интенсивной «заливке» чернилами. Модификация Super Glossy по фактуре поверхности наиболее близка к традиционной «химической» фотобумаге. Отпечатки отличаются высоким глянцем.
Микропористое покрытие обеспечивает столь же высокое качество печати, как и традиционная фотография. Себестоимость отпечатков на бумаге Lomond Premium Photo c использованием картриджей Lomond – ниже, чем стоимость отпечатков, получаемых по традиционной технологии с использованием химических реактивов. Благодаря полиэстеровому покрытию бумажной основы бумага Lomond Premium Photo совершенно не подвержена короблению после прохода через принтер даже при самой интенсивной «заливке» чернилами. Модификация Super Glossy по фактуре поверхности наиболее близка к традиционной «химической» фотобумаге. Отпечатки отличаются высоким глянцем.
Бумага Lomond 1101112 A4/200г/м2/20л./белый высокоглянцевое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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