Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати
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Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197954
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Количество листов в пачке
20
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
полуглянцевая
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
389
Описание товара Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати
Фотобумага Lomond 1106301 формата А4, плотностью 260 г/м.кв. и ресурсом 20 листов, предназначена для струйной печати. Она имеет белый полуглянцевый цвет, который обеспечивает приятные тактильные ощущения и сохраняет насыщенность цветов при печати фотографий и изображений. Эта бумага идеально подходит для использования в струйных принтерах, обеспечивая высокое качество отпечатков.
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Бренд
Тип товара
Бумага
Количество листов в пачке
20
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
полуглянцевая
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Фотобумага Lomond 1106301 формата А4, плотностью 260 г/м.кв. и ресурсом 20 листов, предназначена для струйной печати. Она имеет белый полуглянцевый цвет, который обеспечивает приятные тактильные ощущения и сохраняет насыщенность цветов при печати фотографий и изображений. Эта бумага идеально подходит для использования в струйных принтерах, обеспечивая высокое качество отпечатков.
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Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати - купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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