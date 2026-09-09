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Бумага Lomond 0102131 A4/90г/м2/500л./белый матовое для струйной печати купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бумага Lomond 0102131 A4/90г/м2/500л./белый матовое для струйной печати

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Бумага Lomond 0102131 A4/90г/м2/500л./белый матовое для струйной печати
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197887
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Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
2.76

Описание товара Бумага Lomond 0102131 A4/90г/м2/500л./белый матовое для струйной печати

Матовые бумаги Lomond используются для печати фотореалистичных проспектов, рекламных листков, портфолио, фотопортретов и проч. Для легких сортов рекомендуется умеренная «заливка» листа чернилами. Бумаги средней и высокой плотности используются при интенсивной «заливке». Чернила быстро впитываются и сохнут. Поэтому практически сразу можно печатать на обратной стороне. Матовое покрытие при сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз. Матовые бумаги уступают глянцевым в том, что касается передачи тонких градаций цветов, особенно темных.



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Отзывы о товаре Бумага Lomond 0102131 A4/90г/м2/500л./белый матовое для струйной печати




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Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Страна производитель
Китай
Описание
Матовые бумаги Lomond используются для печати фотореалистичных проспектов, рекламных листков, портфолио, фотопортретов и проч. Для легких сортов рекомендуется умеренная «заливка» листа чернилами. Бумаги средней и высокой плотности используются при интенсивной «заливке». Чернила быстро впитываются и сохнут. Поэтому практически сразу можно печатать на обратной стороне. Матовое покрытие при сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз. Матовые бумаги уступают глянцевым в том, что касается передачи тонких градаций цветов, особенно темных.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумага Lomond 0102131 A4/90г/м2/500л./белый матовое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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