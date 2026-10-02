Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое
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Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 197881
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.46
Количество листов в пачке
1
Марка
Lomond
Плотность
80 г/м2
Технология печати
широкоформатная
Тип поверхности
матовая
Формат
A0
Ширина рулона
914
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
3.8
Описание товара Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое
Широкоформатная бумага Lomond формата A0 идеально подойдёт для крупных проектов, архитектурных чертежей и печати ярких постеров. Благодаря внушительной ширине рулона 914 мм и матовой поверхности каждый штрих выглядит чётко и без бликов. Бумага отличается высокой степенью белизны по CIE 1.46, что позволяет получить чистые, насыщенные отпечатки с точной цветопередачей. Отсутствие покрытия делает эту бумагу универсальным выбором для экономичных решений без потери качества. Изготовлена в Великобритании, что дополнительно подчёркивает внимание к деталям и стабильность характеристик.
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Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.46
Количество листов в пачке
1
Марка
Lomond
Плотность
80 г/м2
Технология печати
широкоформатная
Тип поверхности
матовая
Формат
A0
Ширина рулона
914
Страна производитель
Великобритания
Широкоформатная бумага Lomond формата A0 идеально подойдёт для крупных проектов, архитектурных чертежей и печати ярких постеров. Благодаря внушительной ширине рулона 914 мм и матовой поверхности каждый штрих выглядит чётко и без бликов. Бумага отличается высокой степенью белизны по CIE 1.46, что позволяет получить чистые, насыщенные отпечатки с точной цветопередачей. Отсутствие покрытия делает эту бумагу универсальным выбором для экономичных решений без потери качества. Изготовлена в Великобритании, что дополнительно подчёркивает внимание к деталям и стабильность характеристик.
Смотрите также: Бумага для оргтехники
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Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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