Бумага Lomond 1209137 841мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197855
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.46
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
офсетная
Тип поверхности
матовая
Формат
A0
Ширина рулона
841
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
12.7
Описание товара Бумага Lomond 1209137 841мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага
Превосходное качество и непрозрачность инженерной бумаги LOMOND обеспечивают прекрасные условия для печати. Предназначена для работы на инженерных копировальных машинах, на широкоформатных копировальных аппаратах и плоттерах. Плотность 80 г/м.кв.
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Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.46
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
офсетная
Тип поверхности
матовая
Формат
A0
Ширина рулона
841
Страна производитель
Китай
Превосходное качество и непрозрачность инженерной бумаги LOMOND обеспечивают прекрасные условия для печати. Предназначена для работы на инженерных копировальных машинах, на широкоформатных копировальных аппаратах и плоттерах. Плотность 80 г/м.кв.
Смотрите также: Бумага для оргтехники
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Бумага Lomond 1209137 841мм-175м/80г/м2/белый матовое инженерная бумага - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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