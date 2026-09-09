Top.Mail.Ru
Компрессор автомобильный Starwind CC-220 35л/мин шланг 0.75м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компрессор автомобильный Starwind CC-220 35л/мин шланг 0.75м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компрессор автомобильный Starwind CC-220 35л/мин шланг 0.75м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.75
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10.2
Длина кабеля питания, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196675
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.75
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10.2
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Габаритные размеры с подставкой
20х16х13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1.8

Описание товара Компрессор автомобильный Starwind CC-220 35л/мин шланг 0.75м

Компрессор для шин Starwind CC-220 имеет традиционное конструктивное исполнение, способствующее устойчивости агрегата в процессе работы. Для переноски компрессора удобно использовать ручку. Модель оборудована высокоточным манометром, с помощью которого вы сможете контролировать процесс накачивания колес. Компрессор для шин Starwind CC-220 способен обеспечить скорость накачивания, достигающую 35 л/мин. Для крепежа на ниппель используется латунный штуцер. Сильной стороной этого типа крепления является крайне низкая вероятность физического повреждения ниппеля. Длина воздушного шланга, составляющая 75 см, достаточна для обеспечения нужного положения компрессора в пространстве.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Starwind CC-220 35л/мин шланг 0.75м




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.75
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10.2
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Габаритные размеры с подставкой
20х16х13
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор для шин Starwind CC-220 имеет традиционное конструктивное исполнение, способствующее устойчивости агрегата в процессе работы. Для переноски компрессора удобно использовать ручку. Модель оборудована высокоточным манометром, с помощью которого вы сможете контролировать процесс накачивания колес. Компрессор для шин Starwind CC-220 способен обеспечить скорость накачивания, достигающую 35 л/мин. Для крепежа на ниппель используется латунный штуцер. Сильной стороной этого типа крепления является крайне низкая вероятность физического повреждения ниппеля. Длина воздушного шланга, составляющая 75 см, достаточна для обеспечения нужного положения компрессора в пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный Starwind CC-220 35л/мин шланг 0.75м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...