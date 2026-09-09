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Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
гнездо прикуривателя
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.75
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10.2
Длина кабеля питания, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196675
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Описание товара Компрессор автомобильный Starwind CC-220 35л/мин шланг 0.75м
Компрессор для шин Starwind CC-220 имеет традиционное конструктивное исполнение, способствующее устойчивости агрегата в процессе работы. Для переноски компрессора удобно использовать ручку. Модель оборудована высокоточным манометром, с помощью которого вы сможете контролировать процесс накачивания колес. Компрессор для шин Starwind CC-220 способен обеспечить скорость накачивания, достигающую 35 л/мин. Для крепежа на ниппель используется латунный штуцер. Сильной стороной этого типа крепления является крайне низкая вероятность физического повреждения ниппеля. Длина воздушного шланга, составляющая 75 см, достаточна для обеспечения нужного положения компрессора в пространстве.
Компрессор для шин Starwind CC-220 имеет традиционное конструктивное исполнение, способствующее устойчивости агрегата в процессе работы. Для переноски компрессора удобно использовать ручку. Модель оборудована высокоточным манометром, с помощью которого вы сможете контролировать процесс накачивания колес. Компрессор для шин Starwind CC-220 способен обеспечить скорость накачивания, достигающую 35 л/мин. Для крепежа на ниппель используется латунный штуцер. Сильной стороной этого типа крепления является крайне низкая вероятность физического повреждения ниппеля. Длина воздушного шланга, составляющая 75 см, достаточна для обеспечения нужного положения компрессора в пространстве.
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