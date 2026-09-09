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SSD Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C)

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Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C) - фото 1
Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C) - фото 2
Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
265
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление
0.33
  • Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196128
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
265
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
0.33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C)

SSD накопитель Transcend представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, сочетающее в себе передовые технологии и надежность. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCI-E, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и увеличивает общую производительность системы. Среди ключевых характеристик устройства - форм-фактор 2.5 дюйма, что делает его универсальным для использования в самых различных устройствах, от ноутбуков до настольных ПК. SSD использует тип флэш-памяти TLC, который предлагает оптимальный баланс между скоростью работы и стоимостью. Скорость чтения накопителя достигает 2100 МБайт/с, а скорость записи - 1200 МБайт/с, что позволяет быстро выполнять операции с большими объемами данных и значительно сокращает время загрузки приложений. Объем памяти составляет 265 Гб, что является отличным выбором для хранения важной информации и часто используемых программ. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 150 Тб, что гарантирует длительный срок службы даже при активной эксплуатации. Время наработки на отказ достигает 2 000 000 часов, что подчеркивает высочайший уровень надежности данного накопителя. SSD накопитель Transcend - это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для улучшения производительности своей системы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
265
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
0.33
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Transcend представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, сочетающее в себе передовые технологии и надежность. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCI-E, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и увеличивает общую производительность системы. Среди ключевых характеристик устройства - форм-фактор 2.5 дюйма, что делает его универсальным для использования в самых различных устройствах, от ноутбуков до настольных ПК. SSD использует тип флэш-памяти TLC, который предлагает оптимальный баланс между скоростью работы и стоимостью. Скорость чтения накопителя достигает 2100 МБайт/с, а скорость записи - 1200 МБайт/с, что позволяет быстро выполнять операции с большими объемами данных и значительно сокращает время загрузки приложений. Объем памяти составляет 265 Гб, что является отличным выбором для хранения важной информации и часто используемых программ. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 150 Тб, что гарантирует длительный срок службы даже при активной эксплуатации. Время наработки на отказ достигает 2 000 000 часов, что подчеркивает высочайший уровень надежности данного накопителя. SSD накопитель Transcend - это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для улучшения производительности своей системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Transcend A-Data XPG SX6000 Pro 256Gb (ASX6000PNP-256GT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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