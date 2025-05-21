Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
60 мин.
Ширина ножа
Китай, Нидерланды
Минимальная длина стрижки
16 мм
Время автономной работы
MG3730/15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194402
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
60 мин.
Ширина ножа
Китай, Нидерланды
Минимальная длина стрижки
16 мм
Насадки
1 мм
Время автономной работы
MG3730/15
Длина провода, м
1731815812
Размеры в упаковке, см
29х24х15
Вес, г.
450
Описание товара Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1"
Машинки для стрижки волос
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
60 мин.
Ширина ножа
Китай, Нидерланды
Минимальная длина стрижки
16 мм
Насадки
1 мм
Время автономной работы
MG3730/15
Длина провода, м
1731815812
Машинки для стрижки волос
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Достоинства:
Комментарий:
машинка супер, немножко-немножко громковато, но ничего страшного .
Достоинства:
Комментарий:
Все целое, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
стригет нормально,пользуюсь уже полгода
Достоинства:
Комментарий:
машинка хорошая рекомендую, от старой машины этой же фирмы нож, насадка и блок питания подходят. Старая машинка отработала более 6 лет посмотрим сколько отработает данная модель.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар советую всем
Достоинства:
Комментарий:
Удобно держать, хорошая градация длины волос, острые лезвия.
Достоинства:
Комментарий:
Беру вторую. Первая отработала много лет и замолчала.
Достоинства:
Комментарий:
Машинка понравилась. Хорошо стрижет. Спасибо продавцу! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество понравилось. Очень быстрая доставка. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Машинка классная. Филипок стрижет отлично
Достоинства:
Комментарий:
стрижет нормально. а что ещё надо. канеш качество по сравнению двенадцатилетним ыилипсом,который приказал долго жить , не сравнится но всё же норм.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже 3ю машинку за 18 лет своей жизни, могу сказать,что Филипс в этом плане супер триммеры! Просто не убиваемые
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Ещё не использовал. На вид и по материалу все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё хорошо. Надеюсь Филипс не подведёт. Предыдущий Филипс отработал, даже трудно вспомнить сколько.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка,уже испробовали.Пришла быстро,упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо стрижет,почти под ноль
Достоинства:
Комментарий:
Острый нож, машинку приятно и удобно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая машинка, стрижёт великолепно, под ноль кожу не дерёт, провод длинный. И что ещё важно очень хороший хват, прекрасно лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Не стрижка, а удовольствие! Ребёнка 3 года постриг без проблем, хотя более дорогим филипсом этого сделать не мог, загибает тонкий волос и стрижка получалась клочками
Достоинства:
Комментарий:
С виду всё нормально. Работает исправно. На сколько её хватит- время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
С первого взгляда товар отличный.Как поведет себя при стрижки,пока не пробывал
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая, хорошо стрижет, нет сильной вибрирует, даже лучше, что от сети, аккумулятор менять не надо
Достоинства:
Комментарий:
Машинка классная, мощная, отлично стрижёт)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка, стрижёт плавно, прекрасно. Нам понравилось всё.
Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1"
Достоинства:
Комментарий:
машинка супер, немножко-немножко громковато, но ничего страшного .
Достоинства:
Комментарий:
Все целое, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
стригет нормально,пользуюсь уже полгода
Достоинства:
Комментарий:
машинка хорошая рекомендую, от старой машины этой же фирмы нож, насадка и блок питания подходят. Старая машинка отработала более 6 лет посмотрим сколько отработает данная модель.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар советую всем
Достоинства:
Комментарий:
Удобно держать, хорошая градация длины волос, острые лезвия.
Достоинства:
Комментарий:
Беру вторую. Первая отработала много лет и замолчала.
Достоинства:
Комментарий:
Машинка понравилась. Хорошо стрижет. Спасибо продавцу! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество понравилось. Очень быстрая доставка. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Машинка классная. Филипок стрижет отлично
Достоинства:
Комментарий:
стрижет нормально. а что ещё надо. канеш качество по сравнению двенадцатилетним ыилипсом,который приказал долго жить , не сравнится но всё же норм.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже 3ю машинку за 18 лет своей жизни, могу сказать,что Филипс в этом плане супер триммеры! Просто не убиваемые
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Ещё не использовал. На вид и по материалу все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё хорошо. Надеюсь Филипс не подведёт. Предыдущий Филипс отработал, даже трудно вспомнить сколько.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка,уже испробовали.Пришла быстро,упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо стрижет,почти под ноль
Достоинства:
Комментарий:
Острый нож, машинку приятно и удобно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая машинка, стрижёт великолепно, под ноль кожу не дерёт, провод длинный. И что ещё важно очень хороший хват, прекрасно лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Не стрижка, а удовольствие! Ребёнка 3 года постриг без проблем, хотя более дорогим филипсом этого сделать не мог, загибает тонкий волос и стрижка получалась клочками
Достоинства:
Комментарий:
С виду всё нормально. Работает исправно. На сколько её хватит- время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
С первого взгляда товар отличный.Как поведет себя при стрижки,пока не пробывал
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая, хорошо стрижет, нет сильной вибрирует, даже лучше, что от сети, аккумулятор менять не надо
Достоинства:
Комментарий:
Машинка классная, мощная, отлично стрижёт)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка, стрижёт плавно, прекрасно. Нам понравилось всё.