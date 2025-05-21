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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1"

24 Отзывы
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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, &quot;8 в 1&quot; - фото 1
Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, &quot;8 в 1&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
60 мин.
Ширина ножа
Китай, Нидерланды
Минимальная длина стрижки
16 мм
Время автономной работы
MG3730/15
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, &quot;8 в 1&quot; - фото 1
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, &quot;8 в 1&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194402
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
60 мин.
Ширина ножа
Китай, Нидерланды
Минимальная длина стрижки
16 мм
Насадки
1 мм
Время автономной работы
MG3730/15
Длина провода, м
1731815812
Размеры в упаковке, см
29х24х15
Вес, г.
450

Описание товара Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1"

Машинки для стрижки волос

Отзывы о товаре Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1"

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
машинка супер, немножко-немножко громковато, но ничего страшного .
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Лана

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
стригет нормально,пользуюсь уже полгода
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
машинка хорошая рекомендую, от старой машины этой же фирмы нож, насадка и блок питания подходят. Старая машинка отработала более 6 лет посмотрим сколько отработает данная модель.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Расим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар советую всем
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Удобно держать, хорошая градация длины волос, острые лезвия.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру вторую. Первая отработала много лет и замолчала.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка понравилась. Хорошо стрижет. Спасибо продавцу! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество понравилось. Очень быстрая доставка. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка классная. Филипок стрижет отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Ник

Достоинства:


Комментарий:
стрижет нормально. а что ещё надо. канеш качество по сравнению двенадцатилетним ыилипсом,который приказал долго жить , не сравнится но всё же норм.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже 3ю машинку за 18 лет своей жизни, могу сказать,что Филипс в этом плане супер триммеры! Просто не убиваемые
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Раста А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Ещё не использовал. На вид и по материалу все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё хорошо. Надеюсь Филипс не подведёт. Предыдущий Филипс отработал, даже трудно вспомнить сколько.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная машинка,уже испробовали.Пришла быстро,упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Руслан Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо стрижет,почти под ноль
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Острый нож, машинку приятно и удобно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая машинка, стрижёт великолепно, под ноль кожу не дерёт, провод длинный. И что ещё важно очень хороший хват, прекрасно лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Не стрижка, а удовольствие! Ребёнка 3 года постриг без проблем, хотя более дорогим филипсом этого сделать не мог, загибает тонкий волос и стрижка получалась клочками
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
С виду всё нормально. Работает исправно. На сколько её хватит- время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
С первого взгляда товар отличный.Как поведет себя при стрижки,пока не пробывал
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая, хорошо стрижет, нет сильной вибрирует, даже лучше, что от сети, аккумулятор менять не надо
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2024
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка классная, мощная, отлично стрижёт)
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая машинка, стрижёт плавно, прекрасно. Нам понравилось всё.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
60 мин.
Ширина ножа
Китай, Нидерланды
Минимальная длина стрижки
16 мм
Насадки
1 мм
Время автономной работы
MG3730/15
Длина провода, м
1731815812
Описание
Машинки для стрижки волос
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
машинка супер, немножко-немножко громковато, но ничего страшного .
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Лана

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
стригет нормально,пользуюсь уже полгода
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
машинка хорошая рекомендую, от старой машины этой же фирмы нож, насадка и блок питания подходят. Старая машинка отработала более 6 лет посмотрим сколько отработает данная модель.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Расим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар советую всем
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Удобно держать, хорошая градация длины волос, острые лезвия.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру вторую. Первая отработала много лет и замолчала.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка понравилась. Хорошо стрижет. Спасибо продавцу! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество понравилось. Очень быстрая доставка. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка классная. Филипок стрижет отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Ник

Достоинства:


Комментарий:
стрижет нормально. а что ещё надо. канеш качество по сравнению двенадцатилетним ыилипсом,который приказал долго жить , не сравнится но всё же норм.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже 3ю машинку за 18 лет своей жизни, могу сказать,что Филипс в этом плане супер триммеры! Просто не убиваемые
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Раста А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Ещё не использовал. На вид и по материалу все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё хорошо. Надеюсь Филипс не подведёт. Предыдущий Филипс отработал, даже трудно вспомнить сколько.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная машинка,уже испробовали.Пришла быстро,упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Руслан Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо стрижет,почти под ноль
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Острый нож, машинку приятно и удобно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая машинка, стрижёт великолепно, под ноль кожу не дерёт, провод длинный. И что ещё важно очень хороший хват, прекрасно лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Не стрижка, а удовольствие! Ребёнка 3 года постриг без проблем, хотя более дорогим филипсом этого сделать не мог, загибает тонкий волос и стрижка получалась клочками
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
С виду всё нормально. Работает исправно. На сколько её хватит- время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
С первого взгляда товар отличный.Как поведет себя при стрижки,пока не пробывал
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая, хорошо стрижет, нет сильной вибрирует, даже лучше, что от сети, аккумулятор менять не надо
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2024
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка классная, мощная, отлично стрижёт)
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая машинка, стрижёт плавно, прекрасно. Нам понравилось всё.


Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3730/15 Series 3000, "8 в 1" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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