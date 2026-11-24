Кронштейн Onkron TM6 черный 43"-85" до 68,2 кг (TM6-B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
62
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%2 530 руб. 5 842 руб.
В наличии
Код товара: 194154
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 530 руб. -57%
5 842 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
400x400, 200x100, 200x200, 300x300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
62
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х12
Вес, кг.
2.6
Описание товара Кронштейн Onkron TM6 черный 43"-85" до 68,2 кг (TM6-B)
Кронштейн Onkron TM6. Крепление TM6, позволяет повесить телевизор выставив удобный для просмотра угол наклона, встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену. Простой и эргономичный дизайн, высокое качество, аккуратный внешний вид.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM850T черный 43"-100" макс...
-
В наличииЦена 2 640 руб. 13 547 руб.660 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг ...
-
В наличииЦена 2 700 руб. 7 395 руб.675 руб. в СплитКронштейн для телевизора Onkron FAV-1 (макс.19кг) черный
-
В наличииЦена 2 840 руб. 4 436 руб.710 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-40 серый 22"-65" макс.4...
-
В наличииЦена 2 870 руб. 5 781 руб.718 руб. в СплитКронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый
-
В наличииЦена 2 870 руб. 5 781 руб.718 руб. в СплитКронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг ...
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM825F черный 60"-120" макс...
-
В наличииЦена 3 230 руб. 7 321 руб.808 руб. в СплитКронштейн для телевизора Onkron G120 (макс.8кг) черный
-
В наличииЦена 3 400 руб. 7 288 руб.850 руб. в СплитКронштейн для телевизора Arm Media PARAMOUNT-40 черный 26"-65" м...
-
В наличииЦена 3 410 руб. 8 159 руб.853 руб. в СплитКронштейн настенный ONKRON M5 белый для телевизора 32"-70" до 6...
-
В наличииЦена 3 720 руб. 8 990 руб.930 руб. в СплитКронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
400x400, 200x100, 200x200, 300x300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
62
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн Onkron TM6. Крепление TM6, позволяет повесить телевизор выставив удобный для просмотра угол наклона, встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену. Простой и эргономичный дизайн, высокое качество, аккуратный внешний вид.
Купить Кронштейн Onkron TM6 черный 43"-85" до 68,2 кг (TM6-B) - по цене 2530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн Onkron TM6 черный 43"-85" до 68,2 кг (TM6-B)