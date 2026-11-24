Кронштейн Onkron TM4 черный для телевизора 17"-43" наклонный до 36кг (TM4-B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
37
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
18.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 800 руб. 3 254 руб.
В наличии
Код товара: 194152
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 800 руб. -45%
3 254 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
18.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х6
Вес, кг.
1.35
Описание товара Кронштейн Onkron TM4 черный для телевизора 17"-43" наклонный до 36кг (TM4-B)
Регулируемый угол наклона ТВ дает возможность установить кронштейн с телевизором на любую высоту, и настроить комфортный угол просмотра до 15°Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.Система ПРОСТО ЩЕЛЧОК позволит Вам легко подвесить телевизор. Вы просто крепите основу к стене, а направляющие к ТВ. Затем навешиваете направляющие вместе с ТВ на основу и просто прижимаете до характерного щелчка. Готово! Телевизор надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих. А когда надо будет снять телевизор, или произвести подключение дополнительных проводов, просто потяните за регулируемые по длине зелёные фиксаторы и можно отодвинуть или снять Ваш телевизор.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
18.2
Страна производитель
Китай
Регулируемый угол наклона ТВ дает возможность установить кронштейн с телевизором на любую высоту, и настроить комфортный угол просмотра до 15°Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.Система ПРОСТО ЩЕЛЧОК позволит Вам легко подвесить телевизор. Вы просто крепите основу к стене, а направляющие к ТВ. Затем навешиваете направляющие вместе с ТВ на основу и просто прижимаете до характерного щелчка. Готово! Телевизор надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих. А когда надо будет снять телевизор, или произвести подключение дополнительных проводов, просто потяните за регулируемые по длине зелёные фиксаторы и можно отодвинуть или снять Ваш телевизор.
Купить Кронштейн Onkron TM4 черный для телевизора 17"-43" наклонный до 36кг (TM4-B) - по цене 1800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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