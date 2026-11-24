Кронштейн Onkron M4 белый для ТВ 32"-65", макс. 35 кг, наклонно-поворотный (M4-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%2 220 руб. 5 620 руб.
В наличии
Код товара: 194146
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 220 руб. -60%
5 620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100х100, 200х200, 400х200, 400х300, 400х400
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х5
Вес, кг.
3.7
Описание товара Кронштейн Onkron M4 белый для ТВ 32"-65", макс. 35 кг, наклонно-поворотный (M4-W)
Кронштейн Onkron M4 подходит для телевизоров с диагональю от 32 дюйм до 55 дюйм. Конструктивно данный телевизионный кронштейн является наклонно-поворотным с изменяемым расстоянием от стены от 55 до 500 мм, что позволяет настроить необходимое расстояние уже после подвешивания.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100х100, 200х200, 400х200, 400х300, 400х400
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн Onkron M4 подходит для телевизоров с диагональю от 32 дюйм до 55 дюйм. Конструктивно данный телевизионный кронштейн является наклонно-поворотным с изменяемым расстоянием от стены от 55 до 500 мм, что позволяет настроить необходимое расстояние уже после подвешивания.
Купить Кронштейн Onkron M4 белый для ТВ 32"-65", макс. 35 кг, наклонно-поворотный (M4-W) - по цене 2220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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