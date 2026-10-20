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Кронштейн Onkron для телевизора 35"-65" фиксированный, чёрный FM5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Onkron для телевизора 35"-65" фиксированный, чёрный FM5

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Кронштейн Onkron FM5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
56.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
1 630 руб.  3 599 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 194141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кронштейн Onkron для телевизора 35"-65" фиксированный, чёрный FM5
1 630 руб. -55%
3 599 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200х100, 200х200, 300х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
56.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х11х4
Вес, кг.
1.6

Описание товара Кронштейн Onkron для телевизора 35"-65" фиксированный, чёрный FM5

Удобный фиксированный кронштейн для телевизора предназначен для средних и больших диагоналей.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron для телевизора 35"-65" фиксированный, чёрный FM5




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200х100, 200х200, 300х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
56.8
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный фиксированный кронштейн для телевизора предназначен для средних и больших диагоналей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Onkron для телевизора 35"-65" фиксированный, чёрный FM5 – стоимость товара 1630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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