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Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2

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Кронштейн Onkron Basic FM2 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 380 руб.  2 310 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 194136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2
1 380 руб. -40%
2 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размеры в упаковке, см
47х12х5
Вес, кг.
1.42

Описание товара Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2

Преимущества настенного фиксированного кронштейна KRON FM2 чёрный: Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Описание
Преимущества настенного фиксированного кронштейна KRON FM2 чёрный: Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2 – стоимость товара 1380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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