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Ma, Yo-Yo, Six Evolutions - Bach: Cello Suites (0190758546513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ma, Yo-Yo, Six Evolutions - Bach: Cello Suites (0190758546513) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Ma, Yo-Yo, Six Evolutions - Bach: Cello Suites
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184945
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ma, Yo-Yo, Six Evolutions - Bach: Cello Suites (0190758546513) виниловая пластинка

Track List

Unaccompanied Cello Suite No. 1 In G Major, BWV 1007
A-1Prelude2:30
A-2Allemande4:15
A-3Courante2:34
A-4Sarabande2:30
A-5Menuets I & II3:27
A-6Gigue1:57
Unaccompanied Cello Suite No. 2 In D Minor, BWV 1008
B-1Prelude4:12
B-2Allemande3:27
B-3Courante1:48
B-4Sarabande4:07
B-5Menuets I & II3:01
B-6Gigue2:27
Unaccompanied Cello Suite No. 3 In C Major, BWV 1009
C-1Prelude3:14
C-2Allemande3:44
C-3Courante3:08
C-4Sarabande3:36
C-5Bourees I & II3:39
C-6Gigue2:57
Unaccompanied Cello Suite No. 4 In E-flat Major, BWV 1010
D-1Prelude4:52
D-2Allemande4:23
D-3Courante3:51
D-4Sarabande4:08
D-5Bourees I & II4:56
D-6Gigue3:02
Unaccompanied Cello Suite No. 5 In C Minor, BWV 1011
E-1Prelude6:37
E-2Allemande5:46
E-3Courante2:08
E-4Sarabande3:10
E-5Gavottes I & II4:28
E-6Gigue2:47
Unaccompanied Cello Suite No. 6 In D Minor, BWV 1012
F-1Prelude4:44
F-2Allemande6:39
F-3Courante3:51
F-4Sarabande4:01
F-5Gavottes I & II3:38
F-6Gigue3:45

Отзывы о товаре Ma, Yo-Yo, Six Evolutions - Bach: Cello Suites (0190758546513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

Unaccompanied Cello Suite No. 1 In G Major, BWV 1007
A-1Prelude2:30
A-2Allemande4:15
A-3Courante2:34
A-4Sarabande2:30
A-5Menuets I & II3:27
A-6Gigue1:57
Unaccompanied Cello Suite No. 2 In D Minor, BWV 1008
B-1Prelude4:12
B-2Allemande3:27
B-3Courante1:48
B-4Sarabande4:07
B-5Menuets I & II3:01
B-6Gigue2:27
Unaccompanied Cello Suite No. 3 In C Major, BWV 1009
C-1Prelude3:14
C-2Allemande3:44
C-3Courante3:08
C-4Sarabande3:36
C-5Bourees I & II3:39
C-6Gigue2:57
Unaccompanied Cello Suite No. 4 In E-flat Major, BWV 1010
D-1Prelude4:52
D-2Allemande4:23
D-3Courante3:51
D-4Sarabande4:08
D-5Bourees I & II4:56
D-6Gigue3:02
Unaccompanied Cello Suite No. 5 In C Minor, BWV 1011
E-1Prelude6:37
E-2Allemande5:46
E-3Courante2:08
E-4Sarabande3:10
E-5Gavottes I & II4:28
E-6Gigue2:47
Unaccompanied Cello Suite No. 6 In D Minor, BWV 1012
F-1Prelude4:44
F-2Allemande6:39
F-3Courante3:51
F-4Sarabande4:01
F-5Gavottes I & II3:38
F-6Gigue3:45
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Отзывы


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