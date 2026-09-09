Ma, Yo-Yo, Six Evolutions - Bach: Cello Suites (0190758546513) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184945
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ma, Yo-Yo, Six Evolutions - Bach: Cello Suites (0190758546513) виниловая пластинка
Track List
|Unaccompanied Cello Suite No. 1 In G Major, BWV 1007
|A-1
|Prelude
|2:30
|A-2
|Allemande
|4:15
|A-3
|Courante
|2:34
|A-4
|Sarabande
|2:30
|A-5
|Menuets I & II
|3:27
|A-6
|Gigue
|1:57
|Unaccompanied Cello Suite No. 2 In D Minor, BWV 1008
|B-1
|Prelude
|4:12
|B-2
|Allemande
|3:27
|B-3
|Courante
|1:48
|B-4
|Sarabande
|4:07
|B-5
|Menuets I & II
|3:01
|B-6
|Gigue
|2:27
|Unaccompanied Cello Suite No. 3 In C Major, BWV 1009
|C-1
|Prelude
|3:14
|C-2
|Allemande
|3:44
|C-3
|Courante
|3:08
|C-4
|Sarabande
|3:36
|C-5
|Bourees I & II
|3:39
|C-6
|Gigue
|2:57
|Unaccompanied Cello Suite No. 4 In E-flat Major, BWV 1010
|D-1
|Prelude
|4:52
|D-2
|Allemande
|4:23
|D-3
|Courante
|3:51
|D-4
|Sarabande
|4:08
|D-5
|Bourees I & II
|4:56
|D-6
|Gigue
|3:02
|Unaccompanied Cello Suite No. 5 In C Minor, BWV 1011
|E-1
|Prelude
|6:37
|E-2
|Allemande
|5:46
|E-3
|Courante
|2:08
|E-4
|Sarabande
|3:10
|E-5
|Gavottes I & II
|4:28
|E-6
|Gigue
|2:47
|Unaccompanied Cello Suite No. 6 In D Minor, BWV 1012
|F-1
|Prelude
|4:44
|F-2
|Allemande
|6:39
|F-3
|Courante
|3:51
|F-4
|Sarabande
|4:01
|F-5
|Gavottes I & II
|3:38
|F-6
|Gigue
|3:45
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|Unaccompanied Cello Suite No. 1 In G Major, BWV 1007
|A-1
|Prelude
|2:30
|A-2
|Allemande
|4:15
|A-3
|Courante
|2:34
|A-4
|Sarabande
|2:30
|A-5
|Menuets I & II
|3:27
|A-6
|Gigue
|1:57
|Unaccompanied Cello Suite No. 2 In D Minor, BWV 1008
|B-1
|Prelude
|4:12
|B-2
|Allemande
|3:27
|B-3
|Courante
|1:48
|B-4
|Sarabande
|4:07
|B-5
|Menuets I & II
|3:01
|B-6
|Gigue
|2:27
|Unaccompanied Cello Suite No. 3 In C Major, BWV 1009
|C-1
|Prelude
|3:14
|C-2
|Allemande
|3:44
|C-3
|Courante
|3:08
|C-4
|Sarabande
|3:36
|C-5
|Bourees I & II
|3:39
|C-6
|Gigue
|2:57
|Unaccompanied Cello Suite No. 4 In E-flat Major, BWV 1010
|D-1
|Prelude
|4:52
|D-2
|Allemande
|4:23
|D-3
|Courante
|3:51
|D-4
|Sarabande
|4:08
|D-5
|Bourees I & II
|4:56
|D-6
|Gigue
|3:02
|Unaccompanied Cello Suite No. 5 In C Minor, BWV 1011
|E-1
|Prelude
|6:37
|E-2
|Allemande
|5:46
|E-3
|Courante
|2:08
|E-4
|Sarabande
|3:10
|E-5
|Gavottes I & II
|4:28
|E-6
|Gigue
|2:47
|Unaccompanied Cello Suite No. 6 In D Minor, BWV 1012
|F-1
|Prelude
|4:44
|F-2
|Allemande
|6:39
|F-3
|Courante
|3:51
|F-4
|Sarabande
|4:01
|F-5
|Gavottes I & II
|3:38
|F-6
|Gigue
|3:45
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Ma, Yo-Yo, Six Evolutions - Bach: Cello Suites (0190758546513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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