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Jacqueline Du Pre, Haydn: Cello Concerto In C - B (0190295765323) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jacqueline Du Pre, Haydn: Cello Concerto In C - B (0190295765323) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Jacqueline Du Pre, Haydn: Cello Concerto In C - B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184922
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacqueline Du Pre, Haydn: Cello Concerto In C - B (0190295765323) виниловая пластинка

Track List

Cello Concerto In C Major
A11st Movement: Moderato - Cadenza - Tempo I
A22nd Movement: Adagio - Cadenza - Tempo I
A33rd Movement: Allegro Molto
Cello Concerto In B Flat Major
B11st Movement: Allegro Moderato - Cadenza - Tempo I
B22nd Movement: Adagio Non Troppo
B33rd Movement: Rondo (Allegro - Cadenza) - Tempo I

Отзывы о товаре Jacqueline Du Pre, Haydn: Cello Concerto In C - B (0190295765323) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Cello Concerto In C Major
A11st Movement: Moderato - Cadenza - Tempo I
A22nd Movement: Adagio - Cadenza - Tempo I
A33rd Movement: Allegro Molto
Cello Concerto In B Flat Major
B11st Movement: Allegro Moderato - Cadenza - Tempo I
B22nd Movement: Adagio Non Troppo
B33rd Movement: Rondo (Allegro - Cadenza) - Tempo I
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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