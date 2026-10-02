Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Big Brother / Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 184800
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758749914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Big Brother / Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Summertime, Piece Of My Heart, Turtle Blues, Oh, Sweet Mary, Ball And Chain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Combination Of The Two
|5:45
|A2
|I Need A Man To Love
|4:56
|A3
|Summertime
|3:59
|A4
|Piece Of My Heart
|4:12
|B1
|Turtle Blues
|4:21
|B2
|Oh, Sweet Mary
|4:16
|B3
|Ball And Chain
|9:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758749914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Big Brother / Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Summertime, Piece Of My Heart, Turtle Blues, Oh, Sweet Mary, Ball And Chain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Combination Of The Two
|5:45
|A2
|I Need A Man To Love
|4:56
|A3
|Summertime
|3:59
|A4
|Piece Of My Heart
|4:12
|B1
|Turtle Blues
|4:21
|B2
|Oh, Sweet Mary
|4:16
|B3
|Ball And Chain
|9:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - по цене 4090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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