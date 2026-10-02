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Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка

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Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 1
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 2
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 3
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 4
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 5
Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Big Brother / Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 1
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 2
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 3
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 4
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 5
  • Big Brother &amp; The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758749914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Big Brother / Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Summertime, Piece Of My Heart, Turtle Blues, Oh, Sweet Mary, Ball And Chain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка

Track List

A1Combination Of The Two5:45
A2I Need A Man To Love4:56
A3Summertime3:59
A4Piece Of My Heart4:12
B1Turtle Blues4:21
B2Oh, Sweet Mary4:16
B3Ball And Chain9:30

Отзывы о товаре Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758749914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Big Brother / Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Summertime, Piece Of My Heart, Turtle Blues, Oh, Sweet Mary, Ball And Chain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Combination Of The Two5:45
A2I Need A Man To Love4:56
A3Summertime3:59
A4Piece Of My Heart4:12
B1Turtle Blues4:21
B2Oh, Sweet Mary4:16
B3Ball And Chain9:30
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (0190758749914) виниловая пластинка - по цене 4090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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