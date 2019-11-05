Йогуртница Kitfort КТ-2006
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182924
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
нет
Таймер
нет
Габаритные размеры
12.5x35x13.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х14
Вес, кг.
1.63
Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-2006
Йогуртница Kitfort КТ-2006 с механическим управлением предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Она имеет компактную овальную форму и вмещает 4 стеклянные баночки, в которых готовый йогурт можно хранить в холодильнике. Йогуртница равномерно нагревает баночки с ингредиентами, поддерживая заданную температуру. Приготовить йогурт в Kitfort КТ-2006 очень легко. Правильно смешайте молоко и закваску, загрузите смесь в йогуртницу и нажмите кнопку включения. Соблюдайте рекомендации по приготовлению, и вы получите замечательный вкусный йогурт.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
нет
Таймер
нет
Габаритные размеры
12.5x35x13.5 см
Страна производитель
Китай
Йогуртница Kitfort КТ-2006 с механическим управлением предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Она имеет компактную овальную форму и вмещает 4 стеклянные баночки, в которых готовый йогурт можно хранить в холодильнике. Йогуртница равномерно нагревает баночки с ингредиентами, поддерживая заданную температуру. Приготовить йогурт в Kitfort КТ-2006 очень легко. Правильно смешайте молоко и закваску, загрузите смесь в йогуртницу и нажмите кнопку включения. Соблюдайте рекомендации по приготовлению, и вы получите замечательный вкусный йогурт.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Достоинства:
Компактная, простая в использовании, есть удобные баночки с крышками, не имеет не приятного запаха пластмассы ,хороший бюджетный вариант)
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Иметь йогуртницу очень удобно. Всегда свежий и вкусный йогурт который вы можете делать сами, из любого молока ( кокосовое, миндальное, злаковое и т.д) Добавлять туда большое разнообразие ингредиентов , различные сухофрукты , орехи, свежие ягоды и фрукты. Очень удобно пользоваться , с утра залил молочко а вечером после работы пришел и уже йогурт домашний готов. За счет баночек с герметичными крышками можно брать йогурт с собой и не бояться протечек. Очень рекомендую этот товар, можно проявить свою фантазию, интересно детям и конечно же полезно!)
Йогуртница Kitfort КТ-2006 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-2006
Достоинства:
Компактная, простая в использовании, есть удобные баночки с крышками, не имеет не приятного запаха пластмассы ,хороший бюджетный вариант)
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Иметь йогуртницу очень удобно. Всегда свежий и вкусный йогурт который вы можете делать сами, из любого молока ( кокосовое, миндальное, злаковое и т.д) Добавлять туда большое разнообразие ингредиентов , различные сухофрукты , орехи, свежие ягоды и фрукты. Очень удобно пользоваться , с утра залил молочко а вечером после работы пришел и уже йогурт домашний готов. За счет баночек с герметичными крышками можно брать йогурт с собой и не бояться протечек. Очень рекомендую этот товар, можно проявить свою фантазию, интересно детям и конечно же полезно!)