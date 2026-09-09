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Заправочный набор Cactus CS-RK-CL446 многоцветный 90мл для Canon Pixma MG2440/MG2541 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заправочный набор Cactus CS-RK-CL446 многоцветный 90мл для Canon Pixma MG2440/MG2541

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Заправочный набор Cactus CS-RK-CL446 многоцветный 90мл для Canon Pixma MG2440/MG2541
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
450 руб.  780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181273
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
275

Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-CL446 многоцветный 90мл для Canon Pixma MG2440/MG2541

Заправочный комплект для перезаправляемых картриджей. В упаковке 3 флакона по 30 мл.

Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-CL446 многоцветный 90мл для Canon Pixma MG2440/MG2541




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Описание
Заправочный комплект для перезаправляемых картриджей. В упаковке 3 флакона по 30 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный набор Cactus CS-RK-CL446 многоцветный 90мл для Canon Pixma MG2440/MG2541 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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