Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CLP-360, 365, CLX-3300, 3305
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181272
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CLP-360, 365, CLX-3300, 3305
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
783
Описание товара Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CLT-Y406S предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CLP-360, 365, CLX-3300, 3305
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CLT-Y406S предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
хватает не на долго, в отличии от других картриджей
Достоинства:
Комментарий:
Классный картридж встал как родной все четко печатает
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар. принтер сразу распознал картридж. печатает.
Достоинства:
Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи просто супер, предыдущие другой фирмы сразу как-то вели себя не хорошо. А эти просто супер, качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее сочетание цены и качества. Цвета соответствуют оригинальным. В принтере samsung c460w определился без ошибок.
Достоинства:
Комментарий:
Как и положено таким товарам. Вставил, заработало, забыл.
Достоинства:
Комментарий:
хороший не дорогой картридж.печатает ровно без пробелов.
Достоинства:
Комментарий:
принтер принял, работает стабильно, уже скоро заново заказывать Х]
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, стандартные картриджы для лазерника. Купил весь комплект сразу. Ничего настраивать не пришлось, сами все подцепились. Samauns CLP 300
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее! Качество не плохое. Лучше чем покупать оригинал в три дорого
Достоинства:
Комментарий:
отличные картриджи! коробки правда черные, фирмы кактус, но печатают отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Давно уже не заправляю картриджи - меняю раз в год. В целом все хорошо за такую цену, правда кончаются раньше чем индикатор парапет в 0%
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, идеальная замена оригиналу, принтер на картридж не ругается, печатает четко, не мажет, на две курсовые работы с заполнением изображения более 50% хватило, еще осталось, но сколько осталось не известно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, пользуется не первый раз этой фирмой - хватает надолго))
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда все отлично, запаяно и упаковано как следует.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь продукцей данной фиры, все на уровне оригинала.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, цвет яркий, печатает без полос, упаковка хорошая, посмотрим дальше в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие качественные картриджи, беру не в первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно пользуюсь картриджами этой фирмы.Проблемм не было
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, качество цвета на высоте , хорошая цена за лист , рекомендую к покупке. Единственный момент, я покупал уже несколько раз но один раз было что не было на картридже Рогов по бокам как на оригинале .
Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый
Достоинства:
Комментарий:
хватает не на долго, в отличии от других картриджей
Достоинства:
Комментарий:
Классный картридж встал как родной все четко печатает
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар. принтер сразу распознал картридж. печатает.
Достоинства:
Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи просто супер, предыдущие другой фирмы сразу как-то вели себя не хорошо. А эти просто супер, качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее сочетание цены и качества. Цвета соответствуют оригинальным. В принтере samsung c460w определился без ошибок.
Достоинства:
Комментарий:
Как и положено таким товарам. Вставил, заработало, забыл.
Достоинства:
Комментарий:
хороший не дорогой картридж.печатает ровно без пробелов.
Достоинства:
Комментарий:
принтер принял, работает стабильно, уже скоро заново заказывать Х]
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, стандартные картриджы для лазерника. Купил весь комплект сразу. Ничего настраивать не пришлось, сами все подцепились. Samauns CLP 300
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее! Качество не плохое. Лучше чем покупать оригинал в три дорого
Достоинства:
Комментарий:
отличные картриджи! коробки правда черные, фирмы кактус, но печатают отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Давно уже не заправляю картриджи - меняю раз в год. В целом все хорошо за такую цену, правда кончаются раньше чем индикатор парапет в 0%
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, идеальная замена оригиналу, принтер на картридж не ругается, печатает четко, не мажет, на две курсовые работы с заполнением изображения более 50% хватило, еще осталось, но сколько осталось не известно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, пользуется не первый раз этой фирмой - хватает надолго))
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда все отлично, запаяно и упаковано как следует.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь продукцей данной фиры, все на уровне оригинала.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, цвет яркий, печатает без полос, упаковка хорошая, посмотрим дальше в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие качественные картриджи, беру не в первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно пользуюсь картриджами этой фирмы.Проблемм не было
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, качество цвета на высоте , хорошая цена за лист , рекомендую к покупке. Единственный момент, я покупал уже несколько раз но один раз было что не было на картридже Рогов по бокам как на оригинале .