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Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный

28 Отзывы
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Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181260
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х9
Вес, г.
768

Описание товара Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-D111S предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж идеально совпадает с принтером. Хватает на две заправки, потом начинает пачкать
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
к принтеру подошел и прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж отличгно подошел к принтеру М2070, легко установить, четкая печать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл запакованный, уставился в принтер легко, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл, как родной. Качество печати - отличное!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елизавета Ч.

Достоинства:


Комментарий:
картридж подошел вместо орининального идеально, всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответстует описанию Все подошло, работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Руслана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Катридж подошел( вточь как аналог),печатает отлично.За такие деньги.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
все ок качество , упаковка , заказывайте не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
оля ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж,хватает на долго,к нашему принтеру подошёл идеально.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Мурад В.

Достоинства:


Комментарий:
во время доставлено. спасибо. закажите не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Иванов Михаил

Достоинства:


Комментарий:
На Samsung M2020 подошёл как родной
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
всё, работает дочь довольна.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Тамара Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж! Покупаю уже не в первый раз. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей Свердлов

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл на Samsung 2020, печатает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, упакован был хорошо, в деле еще не пробовала, надеюсь будет все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
картридж хорош, только быстро расходуется
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж, альтернатива
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл к принтеру без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Печатаю уже год. Все в норме
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Любовь Я.

Достоинства:


Комментарий:
покупаютв 3 раз . печатает качественно и много
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в хорошо запакованном состоянии, подошёл просто идеально, о покупке ничуть не пожалела
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, на Samsung Xpress M2070 подошел. Печатает отлично, без полос, без пятен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
igor v.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю не первый раз , всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Олеся Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Хватает на долгое время, печатаем много.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Заира М.

Достоинства:


Комментарий:
картридж подошёл, печатает хорошо, можно ещё брать смело
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит для принтера. Хорошо и четко печатает



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-D111S предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж идеально совпадает с принтером. Хватает на две заправки, потом начинает пачкать
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
к принтеру подошел и прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж отличгно подошел к принтеру М2070, легко установить, четкая печать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл запакованный, уставился в принтер легко, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл, как родной. Качество печати - отличное!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елизавета Ч.

Достоинства:


Комментарий:
картридж подошел вместо орининального идеально, всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответстует описанию Все подошло, работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Руслана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Катридж подошел( вточь как аналог),печатает отлично.За такие деньги.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
все ок качество , упаковка , заказывайте не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
оля ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж,хватает на долго,к нашему принтеру подошёл идеально.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Мурад В.

Достоинства:


Комментарий:
во время доставлено. спасибо. закажите не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Иванов Михаил

Достоинства:


Комментарий:
На Samsung M2020 подошёл как родной
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
всё, работает дочь довольна.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Тамара Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж! Покупаю уже не в первый раз. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей Свердлов

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл на Samsung 2020, печатает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, упакован был хорошо, в деле еще не пробовала, надеюсь будет все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
картридж хорош, только быстро расходуется
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж, альтернатива
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл к принтеру без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Печатаю уже год. Все в норме
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Любовь Я.

Достоинства:


Комментарий:
покупаютв 3 раз . печатает качественно и много
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в хорошо запакованном состоянии, подошёл просто идеально, о покупке ничуть не пожалела
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, на Samsung Xpress M2070 подошел. Печатает отлично, без полос, без пятен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
igor v.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю не первый раз , всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Олеся Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Хватает на долгое время, печатаем много.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Заира М.

Достоинства:


Комментарий:
картридж подошёл, печатает хорошо, можно ещё брать смело
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит для принтера. Хорошо и четко печатает


Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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