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Картридж Cactus CS-CF411X для HP HP CLJ Pro M452dn/ M452dw/M477fdn/M477fdw, голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-CF411X для HP HP CLJ Pro M452dn/ M452dw/M477fdn/M477fdw, голубой

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Картридж Cactus CS-CF411X для HP HP CLJ Pro M452dn/ M452dw/M477fdn/M477fdw, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M452dn, M452dw, M477fdn, M477fdw
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181257
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M452dn, M452dw, M477fdn, M477fdw
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х11
Вес, г.
847

Описание товара Картридж Cactus CS-CF411X для HP HP CLJ Pro M452dn/ M452dw/M477fdn/M477fdw, голубой

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF411X предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF411X для HP HP CLJ Pro M452dn/ M452dw/M477fdn/M477fdw, голубой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M452dn, M452dw, M477fdn, M477fdw
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF411X предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF411X для HP HP CLJ Pro M452dn/ M452dw/M477fdn/M477fdw, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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