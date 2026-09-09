Наушники Xiaomi 1More Piston Fresh Bloom Matte Black (ZBW4354TY)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi 1More Piston Fresh Bloom Matte Black (ZBW4354TY)
Наушники Xiaomi Piston Fresh - идеальное сочетание изящного дизайна и высочайшего качества исполнения. Модель представляет собой полноценную гарнитуру для большинства мобильных устройств, работающих на Android или iOS. Корпус наушников изготовлен из алюминиевого сплава с применением технологии анодирования металла, внешняя сторона подверглась пескоструйной циркониевой обработке, благодаря чему была получена противоскользящая переливающаяся на свету изящная текстура, на которой не остаются отпечатки пальцев. Сбалансированная система с демпфированием третьего поколения делает звук еще более качественным и сбалансированным.
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