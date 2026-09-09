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Наушники Xiaomi 1More Piston Fresh Bloom Matte Black (ZBW4354TY) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Xiaomi 1More Piston Fresh Bloom Matte Black (ZBW4354TY)

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Наушники Xiaomi 1More Piston Fresh Bloom Matte Black (ZBW4354TY)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 180380
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
6х5х1
Вес, г.
29

Описание товара Наушники Xiaomi 1More Piston Fresh Bloom Matte Black (ZBW4354TY)

Наушники Xiaomi Piston Fresh - идеальное сочетание изящного дизайна и высочайшего качества исполнения. Модель представляет собой полноценную гарнитуру для большинства мобильных устройств, работающих на Android или iOS. Корпус наушников изготовлен из алюминиевого сплава с применением технологии анодирования металла, внешняя сторона подверглась пескоструйной циркониевой обработке, благодаря чему была получена противоскользящая переливающаяся на свету изящная текстура, на которой не остаются отпечатки пальцев. Сбалансированная система с демпфированием третьего поколения делает звук еще более качественным и сбалансированным.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi 1More Piston Fresh Bloom Matte Black (ZBW4354TY)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники Xiaomi Piston Fresh - идеальное сочетание изящного дизайна и высочайшего качества исполнения. Модель представляет собой полноценную гарнитуру для большинства мобильных устройств, работающих на Android или iOS. Корпус наушников изготовлен из алюминиевого сплава с применением технологии анодирования металла, внешняя сторона подверглась пескоструйной циркониевой обработке, благодаря чему была получена противоскользящая переливающаяся на свету изящная текстура, на которой не остаются отпечатки пальцев. Сбалансированная система с демпфированием третьего поколения делает звук еще более качественным и сбалансированным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Xiaomi 1More Piston Fresh Bloom Matte Black (ZBW4354TY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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