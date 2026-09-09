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Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м

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Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 1
Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 2
Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 3
Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 4
Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 5
Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.45
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
3
  • Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 1
  • Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 2
  • Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 3
  • Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 4
  • Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 5
  • Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 176604
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Компрессор автомобильный
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.45
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Максимальный потребляемый ток
12
Габаритные размеры, см
18х15х11 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
675

Описание товара Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м

Навинчивающаяся насадка на ниппель колеса Подключение в прикуриватель Спускной клапан – DEFLATOR Универсальный шланг - удлинитель - 5.5 м Встроенный плавкий предохранитель - 15A

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Starwind CC-120 15л/мин шланг 0.45м




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Компрессор автомобильный
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.45
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Максимальный потребляемый ток
12
Габаритные размеры, см
18х15х11 см
Страна производитель
Китай
Описание
Навинчивающаяся насадка на ниппель колеса Подключение в прикуриватель Спускной клапан – DEFLATOR Универсальный шланг - удлинитель - 5.5 м Встроенный плавкий предохранитель - 15A
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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