Компрессор автомобильный Starwind CC-100 15л/мин шланг 0.45м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
от прикуривателя
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.45
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 176603
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
от прикуривателя
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.45
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
3
Габаритные размеры с подставкой
17х13х9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
625
Описание товара Компрессор автомобильный Starwind CC-100 15л/мин шланг 0.45м
Компрессор предназначен для накачивания шин легковых автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, велосипедов и многого другого. Защита от короткого замыкания.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Бренд
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
от прикуривателя
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.45
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
17
Длина кабеля питания, м
3
Габаритные размеры с подставкой
17х13х9
Страна производитель
Китай
Компрессор предназначен для накачивания шин легковых автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, велосипедов и многого другого. Защита от короткого замыкания.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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