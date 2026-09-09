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Картридж Epson T1590 (C13T15904010) для Epson St Ph R2000, оптимизатор глянца купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Epson T1590 (C13T15904010) для Epson St Ph R2000, оптимизатор глянца

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Картридж Epson T1590 (C13T15904010) для Epson St Ph R2000, оптимизатор глянца
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168543
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, г.
300

Описание товара Картридж Epson T1590 (C13T15904010) для Epson St Ph R2000, оптимизатор глянца

Оригинальный оптимизатор глянца картридж для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 2000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Epson T1590 (C13T15904010) для Epson St Ph R2000, оптимизатор глянца




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный оптимизатор глянца картридж для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 2000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T1590 (C13T15904010) для Epson St Ph R2000, оптимизатор глянца - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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