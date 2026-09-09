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Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый

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Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый - фото 1
Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
  • Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый - фото 1
  • Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168418
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
iP7240, MG5440, MG6340
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
10

Описание товара Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый

Оригинальный желтый картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 344 страницы

Отзывы о товаре Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
iP7240, MG5440, MG6340
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный желтый картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 344 страницы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon CLI-451Y (6526B001) для Canon Pixma iP7240/MG6340/MG5440, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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