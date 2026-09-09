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Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный

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Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный - фото 2
Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS 3920, 3920DN
Цвет
черный
  • Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный - фото 2
  • Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168323
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS 3920, 3920DN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х14х12
Вес, кг.
1.03

Описание товара Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 15000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TK350 для Kyocera Mita FS 3920/3920DN, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS 3920, 3920DN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 15000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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