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Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный

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Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys MF4410/4430/4450
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2100
  • Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168285
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys MF4410/4430/4450
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х11
Вес, кг.
1.62

Описание товара Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный

Комплект картриджей CACTUS CS-C728D (2 штуки) — это экономичный набор совместимых лазерных картриджей черного цвета, разработанный для высококачественной повседневной печати документов на многофункциональных устройствах Canon.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys MF4410/4430/4450
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2100
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект картриджей CACTUS CS-C728D (2 штуки) — это экономичный набор совместимых лазерных картриджей черного цвета, разработанный для высококачественной повседневной печати документов на многофункциональных устройствах Canon.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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