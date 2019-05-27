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Картридж Cactus CS-C725S для Canon i-Sensys 6000, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-C725S для Canon i-Sensys 6000, черный

1 Отзывы
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Картридж Cactus CS-C725S для Canon i-Sensys 6000, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
490 руб.  780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168283
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
31х9х9
Вес, г.
628

Описание товара Картридж Cactus CS-C725S для Canon i-Sensys 6000, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1600 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C725S для Canon i-Sensys 6000, черный

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2019
Алексей Виж.

Достоинства:
Качество печати, цена.

Комментарий:
Долго думал, не развод ли это? Потом решил, что 430 рублей - не те деньги, о которых придется жалеть. Оригинальный картридж стоит в 7-8 раз дороже. Купил, вставил в принтер, принтер долго думал, но в итоге сказал, что все в порядке и можно печатать. Прогнал тестовую страницу, качеством остался доволен. Для дома, да и для офиса - то, что нужно. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1600 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2019
Алексей Виж.

Достоинства:
Качество печати, цена.

Комментарий:
Долго думал, не развод ли это? Потом решил, что 430 рублей - не те деньги, о которых придется жалеть. Оригинальный картридж стоит в 7-8 раз дороже. Купил, вставил в принтер, принтер долго думал, но в итоге сказал, что все в порядке и можно печатать. Прогнал тестовую страницу, качеством остался доволен. Для дома, да и для офиса - то, что нужно. Рекомендую.


Картридж Cactus CS-C725S для Canon i-Sensys 6000, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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